Чешский журнал сравнил Путина с Гитлером на своей новой обложке (фото)

В свежем номере чешского еженедельника Reflex российский президент Владимир Путин изображен на фоне подписи: "Хочу поехать на Олимпиаду".

Чешский общественно-политический журнал Reflex поместил на обложку своего последнего выпуска президента Российской Федерации Владимира Путина, одетого в нацистскую форму и позирующего на фоне Эйфелевой башни. Новый номер представлен на сайте Ikiosek.cz.

Изображение российского президента дополнено надписью: "Хочу поехать на Олимпиаду". Предположительно, в выпуске затрагивается тема дискуссий о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм, которые пройдут в 2024 году в Париже.

[ + – ] Владимир Путин на обложке Reflex

Обложка также, вероятно, является отсылкой на снимок Адольфа Гитлера, сделанный в 1940 году в Париже после заключения перемирия в Компьенском лесу.

[ + – ] Адольф Гитлер в Париже

Номер с подобным посылом издание Reflex выпустило в марте 2014 года. Журнал украсила карикатура на российского лидера, демонстрирующего нацистское приветствие.

[ + – ] Обложка Reflex в 2014 году

Reflex также поместил Владимира Путина на свою обложку в июне 2014 года, назвав президента РФ "ледяным королем ледяного режима".

"Зимняя олимпиада 2014: игры Путина любой ценой", — говорилось в превью статьи о российском лидере.

[ + – ] Путин на обложке Reflex

Напомним, что прошлогодний майский выпуск Vogue Czechoslovakia был посвящен Украине. Журнал впервые в своей истории вышел без фото и каких-либо изображений на обложке и был оформлен в цветах украинского флага.

[ + – ] Обложка Vogue Czechoslovakia

Фокус также писал о том, что на Евровидении-2023 Чехию представит группа VESNA, в состав которой входит уроженка России Олеся Очеповская. Участницы коллектива выступают против войны в Украине, а припев конкурсной песни My sister's crown ("Корона моей сестры") звучит на украинском языке.

Еще мы писали о том, что в немецкий городах началась подготовка к карнавальному шествию, которое пройдет 20 февраля. В частности, немцы подготовили повозки с лидером России Владимиром Путиным, который целует черта, вампиром в образе президента РФ и прокручивает мир через мясорубку.