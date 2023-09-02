В Германии будут судить 98-летнего бывшего охранника нацистского концлагеря, – СМИ

В ФРГ мужчину обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к убийству тысяч заключенных Заксенхаузена. На момент предполагаемого совершения преступлений он был несовершеннолетним.

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В Германии было предъявлено обвинение 98-летнему бывшему охраннику концентрационного лагеря Заксенхаузен. Об этом сообщает BBC со ссылкой на немецкие власти.

По данным прокурора города Гиссен, обвиняемый работал в Заксенхаузене в 1943-1945 годах. Сообщается, что, будучи несовершеннолетним он содействовал "жестоким и коварным убийствам тысяч заключенных".

Ожидается, что судебное заседание будет проходить в городе Ханау, в соответствии с законодательством по делам несовершеннолетних. Имя обвиняемого не разглашается.

Как отмечают журналисты, в 2022 году в Германии был также осужден еще один бывший охранник Заксенхаузена. Суд признал 101-летнего мужчину в пособничестве убийству 3518 человек во время Холокоста.

Концлагерь Заксенхаузен был построен заключенными и открыт в 1936 году. Считается, что через него прошли около 200 000 людей, примерно половина заключенных там скончались.

Напомним, 27 апреля стало известно о смерти самого старого нацистского преступника. Бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. В июне прошлого года его признали виновным в соучастии в убийствах 3 518 заключенных концлагеря с 1942-й по 1945 годы.

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