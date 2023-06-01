"Борец с нацизмом": в Минобороны РФ показали своего десантника со свастикой на шевроне (фото)

Пользователи соцсетей обратили внимание на то, что на снаряжении российского военного отчетливо виден коловрат.

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В четверг, 1 июня, Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлена "работа инженерно-саперных подразделений ВДВ". Соответствующие кадры появились в официальном Telegram-канале ведомства.

"Десантник уничтожил колесный беспилотник с миной и танк противника", — говорится в подписи к видео.

При этом Telegram-канал "Беспощадный госзаказ" обратил внимание на то, что на снаряжении российского оккупанта можно увидеть шеврон с коловратом, который является одной из вариаций свастики.

"Коловрат носить не бросим!", — прокомментировали публикацию авторы канала.

Публикация Минобороны РФ

Коловрат на снаряжении российского десантника

Отметим, что символ коловрат используется в русском неонацизме, национализме, а также славянском неоязычестве, где считается главным древнеславянским или "арийским" символом, связанным с солнцем.

Напомним, что 30 апреля стало известно, что в России полиция провела проверку газеты "Комсомольская правда" на предмет нацизма в кроссворде и распространения ЛГБТ-пропаганды. один из читателей газеты обнаружил тексты, посвященные деятельности Третьего рейха, в вопросах кроссворда.

Ранее, 21 апреля, в Украине расширили запрет символики российского нацизма. Правительство внесло изменения в постановление о номерных знаках транспортных средств, изготовленных по индивидуальным заказам.

Мы также писали 17 февраля о том, что чешский общественно-политический журнал Reflex поместил на обложку своего последнего выпуска президента Российской Федерации Владимира Путина, одетого в нацистскую форму.