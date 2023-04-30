"Любимая газета Путина" попалась на нацизме и пропаганде ЛГБТ: за дело взялась полиция

Полиция заинтересовалась "Комсомольской правдой" из-за жалоб двух оскорбленных читателей. Один из них увидел в вопросах кроссворда тексты о деятельности Третьего рейха и попросил наказать газету.

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В России полиция проводит проверку газеты "Комсомольская правда" на предмет нацизма в кроссворде и распространения ЛГБТ-пропаганды. Об этом пишет telegram-канал Baza.

По данным канала, один из читателей газеты обнаружил тексты, посвященные деятельности Третьего рейха, в вопросах кроссворда и обратился в полицию.

"Жалоба на газету поступила 26 апреля. Один из читателей издания и любитель грамматических головоломок высмотрел в вопросах кроссворда упоминания о деятельности Третьего рейха. По мнению гражданина, это нарушает действующее законодательство России, поэтому СМИ нужно наказать", — написали в Baza.

Другой читатель "любимой газеты Путина" обнаружил материалы, содержащие пропаганду ЛГБТ, и также обратился в правоохранительные органы.

С приходом к власти Владимира Путина "Комсомольская правда" с самого начала объявила о своей лояльности к новому президенту. По словам журналиста Олега Кашина, издание было и остается единственной российской газетой, в рекламе которой согласился сняться лидер РФ. Он отметил, что образ "любимой газеты Путина" является важнейшей частью публичного имиджа "Комсомольской правды".

Ранее Фокус писал, что компании дочерей Путина получили рекордную прибыль за год войны. Старшая дочь лидера РФ Мария Воронцова, как пишут журналисты, заработала 855 млн рублей. Младшая Екатерина Тихонова показала более скромную прибыль — 290 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что Зеленский назвал Путина террористом. Президент России считает ракетные удары по обычным людям "операцией" и стремится к заморозке войны. Украинский лидер убежден, что с агрессором нельзя разговаривать.