Впервые в истории: компании дочерей Путина получили рекордную прибыль за год войны, — росСМИ

Старшая дочь Путина Мария Воронцова, как пишут журналисты, заработала 855 млн рублей. Младшая Екатерина Тихонова показала более скромную прибыль — 290 млн рублей.

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Компании, которые, как утверждаются, принадлежат дочерям президента РФ Владимира Путина Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой за год полномасштабной войны России против Украины заработали боле 1,2 млрд рублей. Об этом пишет Telegram-канал "Можем объяснить".

Сообщается, что впервые в истории прибыль фирм превысила 1 млрд рублей. К примеру, "Новая медицинская компания" ("Номеко"), принадлежащая Воронцовой, в 2022 году смогла заработать 855 млн рублей. Фирма занимается проектами в области ядерной медицины, а также принимает участие в создании многофункционального медицинского комплекса в Ленинградской области России.

По словам журналистов, в 2019 году деятельность компании была убыточной. В 2022 году "Номеко" выкупила клиники "СОГАЗ Медицина", где лечат наемников ЧВК "Вагнер". Дочерняя компания "Номеко управление" — заработала еще 7 млн рублей.

В материале также говорится, что фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), принадлежащий Екатерине Тихоновой, в 2022 году заработал 265 млн рублей. Пять дочерних компаний, которыми владеет фонд, в прошлом году смогли заработать еще 26 млн рублей.

Сообщается, что НИР занимается исследованиями в сфере нефтедобычи, геологии, биотехнологий и химии. Тихонова там занимает должность гендиректора.

Екатерина Тихонова и Мария Воронцова Фото: Можем объяснить

Отметим, что еще 13 января российские журналисты сообщили, что непосредственно дочери Путина заработали 10 млн рублей за 2022-й год. В прошлом году старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова заработала 9,6 млн рублей, в то время как младшая, Катерина Тихонова, — 5,7 млн.