Дочери Путина за прошлый год заработали почти по 10 млн рублей, — росСМИ (документ)

По данным журналистов, они получили в свое распоряжение налоговые декларации дочерей российского президента и верифицировали документы с помощью источника в Пенсионном фонде.

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В прошлом году старшая дочь президента РФ Владимира Путина Мария Воронцова заработала 9,6 млн рублей (140 млн долларов), в то время как младшая, Катерина Тихонова, — 5,7 млн (83 220 долларов). Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

Журналисты утверждают, что получили доступ к налоговым декларациям упомянутых граждан и верифицировали документы с помощью источника в Пенсионном фонде.

Воронцова официально работает в "Новой медицинской компании", занимающейся проектами в сфере ядерной медицины, и является одним из пяти ее соучредителей.

Тихонова, в свою очередь, с 2012 года возглавляет фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (бренд "Иннопрактика"), а также работает в МГУ им. Ломоносова.

За время своей работы в "Иннопрактике" Тихонова в 2021 году заработала 3,17 млн рублей (46 282 долларов), в МГУ — 2,45 млн (35 770 долларов).

По данным журналистов, зарплата Тихоновой несколько ниже той, которую получает проректорский состав московского университета.

Журналисты отмечают, что доход фонда "Иннопрактика" за прошлый год составил 810 млн рублей (почти 12 млн долларов), хотя фонд за этот период не получал госзаказов.

Напомним, что в ОП отреагировали на заявление Пригожина о внутривидовой борьбе в РФ. По словам советника главы ОП Украины Михаила Подоляка, между Министерством обороны РФ и главой "Группы Вагнера" началась "публичная драка".

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ все еще находятся в Соледаре. Журналисты CNN сослались на слова военнослужащего из Бахмута, который заявил, что на протяжении нескольких недель в Соледаре шли уличные бои с "вагнеровцами". Наемники атаковали небольшими отрядами из 4-8 человек.