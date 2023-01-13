"Начало феерического конца": в ОП отреагировали на слова Пригожина о внутривидовой борьбе в РФ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что между Министерством обороны РФ и главой "Группы Вагнера" началась "публичная драка".

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Жалобы российского бизнесмена Евгения Пригожина на то, что у "Группы Вагнера" в РФ пытаются "украсть победу", свидетельствует о начале "публичной драки" с главой Министерством обороны России. Об этом у себя в Twitter написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Между российским агентством фейковых новостей (Минобороны) и военно-уголовными ультрасами (Пригожин/Золотов/Суровикин) началась публичная драка", — прокомментировал он.

Как считает Подоляк, российские военачальники и глава "вагнеровцев" соревнуются между собой, кто "лучше воюет на 11 месяце трехдневной войны", а также чья группировка "больше всего засеет своими трупами Соледар", в котором сейчас идут ожесточенные бои.

При этом представитель ОП уверен, что подобные распри на самом высоком уровне в России являются "хорошим признаком начала феерического конца".

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ

10 января Пригожин утверждал, что его наемники захватили Соледар, однако уже на следующий день Минобороны РФ опровергло эту информацию. Кроме того, российское военное ведомство уточнило, что в городе воюют подразделения ВДВ РФ, которые якобы смогли заблокировать украинских военных.

Сегодня, 13 января, российский бизнесмен заявил, что российским СМИ якобы запрещают использовать словосочетание "ЧВК Вагнер". По его словам, таким образом у наемников "пытаются украсть победу". Пригожин также подчеркнул, что значительный урон "вагнеровцам" может нанести российская внутривидовая борьба, коррупция, бюрократия и чиновники, которые хотят сохранить свои должности.

СМИ неоднократно рассказывали о серьезном противостоянии Пригожина и министра обороны РФ Сергея Шойгу. Кроме этого, соратник Путина критиковал и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, который недавно стал командующим российских войск в Украине.