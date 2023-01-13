"Початок феєричного кінця": в ОП відреагували на слова Пригожина про внутрішньовидову боротьбу у РФ

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що між Міністерством оборони РФ та главою "Групи Вагнера" розпочалася "публічна бійка".

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Скарги російського бізнесмена Євгена Пригожина на те, що у "Групи Вагнера" у РФ намагаються "вкрасти перемогу", свідчить про початок "публічної бійки" з головою Міністерства оборони Росії. Про це у себе на Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Між російським агентством фейкових новин (Міноборони) та військово-кримінальними ультрасами (Пригожин/ Золотов/Суровікін) почалася публічна бійка", — прокоментував він.

Як вважає Подоляк, російські воєначальники та голова "вагнерівців" змагаються між собою, хто "краще воює на 11 місяці триденної війни", а також чиє угруповання "найбільше засіє своїми трупами Соледар", в якому зараз тривають запеклі бої.

При цьому представник ОП упевнений, що подібні чвари на найвищому рівні в Росії є "хорошою ознакою початку феєричного кінця".

Конфлікт Пригожина та Міноборони РФ

10 січня Пригожин стверджував, що його найманці захопили Соледар, проте вже наступного дня Міноборони РФ спростувало цю інформацію. Крім того, російське військове відомство уточнило, що у місті воюють підрозділи ПДВ РФ, які нібито змогли заблокувати українських військових.

Сьогодні, 13 січня, російський бізнесмен заявив, що російським ЗМІ нібито забороняють використовувати словосполучення "ЧВК Вагнер". За його словами, так у найманців "намагаються вкрасти перемогу". Пригожин також підкреслив, що значної шкоди "вагнерівцям" може завдати російська внутрішньовидова боротьба, корупція, бюрократія та чиновники, які хочуть зберегти свої посади.

ЗМІ неодноразово розповідали про серйозне протистояння Пригожина та міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Крім того, соратник Путіна критикував і начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова, який нещодавно став командувачем російських військ в Україні.