Дочки Путіна за минулий рік заробили майже по 10 млн рублів, – росЗМІ (документ)

За даними журналістів, вони отримали у своє розпорядження податкові декларації дочок російського президента та верифікували документи за допомогою джерела у Пенсійному фонді.

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Минулого року старша дочка президента РФ Володимира Путіна Марія Воронцова заробила 9,6 млн рублів (140 млн доларів), тоді як молодша Катерина Тихонова — 5,7 млн (83 220 доларів). Про це повідомляє Telegram-канал "Можем объяснить".

Журналісти стверджують, що отримали доступ до податкових декларацій згаданих громадян та верифікували документи за допомогою джерела у Пенсійному фонді.

Воронцова офіційно працює у "Новій медичній компанії", що займається проєктами у сфері ядерної медицини, і є однією із п'яти її співзасновників.

Тихонова, зі свого боку, з 2012 року очолює фонд "Національний інтелектуальний розвиток" (бренд "Іннопрактика"), а також працює у МДУ ім. Ломоносова.

За час своєї роботи в "Іннопрактиці" Тихонова у 2021 році заробила 3,17 млн рублів (46 282 доларів), в МДУ — 2,45 млн (35 770 доларів).

За даними журналістів, зарплата Тихонової дещо нижча за ту, яку отримує проректорський склад московського університету.

Журналісти зазначають, що дохід фонду "Іннопрактика" за минулий рік становив 810 млн рублів (майже 12 млн доларів), хоча фонд за цей період не отримував держзамовлень.

Нагадаємо, що в ОП відреагували на заяву Пригожина про внутрішньовидову боротьбу у РФ. За словами радника голови ОП України Михайла Подоляка, між Міністерством оборони РФ та головою "Групи Вагнера" розпочалася "публічна бійка".

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ все ще перебувають у Соледарі. Журналісти CNN послалися на слова військовослужбовця з Бахмута, який заявив, що протягом кількох тижнів у Соледарі точилися вуличні бої з "вагнерівцями". Найманці атакували невеликими загонами із 4-8 осіб.