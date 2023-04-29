"Кровавый путешественник": Зеленский назвал Путина террористом (видео)

Президент России считает ракетные удары по обычным людям "операцией" и стремится к заморозке войны. Украинский лидер убежден, что с агрессором нельзя разговаривать.

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Президент России Владимир Путин — это террорист, с которым нельзя разговаривать. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью финским, шведским, датским и норвежским журналистам, которое опубликовано в YouTube 29 апреля.

"С этим человеком сегодня нельзя говорить. Для нас всех он — террорист. После того, как сказал, что не собирается захватывать территории, не будет никогда полномасштабной войны", – отметил президент.

Владимир Зеленский заявил о бесполезности переговоров с Россией в Минской подгруппе

Один из журналистов спросил Зеленского о позиции по переговорам с Путиным и напомнил о дипломатическом пути Украины до 24 февраля 2022 года.

"Я хотел, чтобы у нас было решение сложной геополитической ситуации. Чтобы мы нашли выход из замороженной войны, иначе она перерастет в полномасштабную", — заявил глава государства.

Только в рамках Минской подгруппы с российской стороной за 2 года провели сотни встреч. Каждый раз все разговоры были ни о чем, россиян устраивал сценарий замороженного конфликта и возврат влияния СССР, отметил Зеленский.

"Это люди, которым нельзя доверять. После разговоров они начали играть в "молчанку", перестали выходить на контакт, ничего не хотели на официальном уровне. Далее пошли условия через третьи, четвертые, пятые страны", — напомнил Зеленский.

Далее от России уже пошли угрозы и на сегодняшний день с Путиным уже нельзя говорить.

"Массовые жертвы, похороны. Ракетные удары по обычным людям назвал "операцией". Он путешественник в мире кровавых названий. Оправдания этому человеку нет. Он террорист, который еще и не держит слова. Как и о чем говорить?" — спрашивает президент.

Напомним, что Зеленский 26 апреля говорил по телефону с китайским коллегой Си Цзиньпином. Президенты говорили о развитии двусторонних отношений, Си Цзиньпин выразил готовность работать с Украиной для достидения взаимовыгодного сотрудничества.

Министр обороны Алексей Резников 28 апреля назвал темы возможных переговоров с РФ. Киев будет говорить о капитуляции Москвы и выплатах репараций.

Обозреватели газеты The Guardian считают, что Украину будут принуждать к "перемирию" с Россией и заморозке боевых действий после контрнаступления.