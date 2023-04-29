"Кривавий мандрівник": Зеленський назвав Путіна терористом (відео)

Президент Росії вважає ракетні удари по звичайних людей "операцією" і прагне заморожування війни. Український лідер переконаний, що з агресором не можна розмовляти.

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Президент Росії Володимир Путін – це терорист, з яким не можна розмовляти. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю фінським, шведським, датським та норвезьким журналістам, яке опубліковано у YouTube 29 квітня.

"З цією людиною сьогодні не можна говорити. Для нас усіх вона — терорист. Після того, як сказав, що не збирається захоплювати території, не буде ніколи повномасштабної війни", — зазначив президент.

Володимир Зеленський заявив про марність переговорів із Росією у Мінській підгрупі

Один із журналістів запитав Зеленського про позицію щодо переговорів з Путіним і нагадав про дипломатичний шлях України до 24 лютого 2022 року.

"Я хотів, щоб у нас було вирішення складної геополітичної ситуації. Щоб ми знайшли вихід із замороженої війни, інакше вона переросте на повномасштабну", — заявив глава держави.

Лише у рамках Мінської підгрупи з російською стороною за 2 роки провели сотні зустрічей. Щоразу всі розмови були ні про що, росіян влаштовував сценарій замороженого конфлікту та повернення впливу СРСР, зазначив Зеленський.

"Це люди, яким не можна довіряти. Після розмов вони почали грати в "мовчанку", перестали виходити на контакт, нічого не хотіли на офіційному рівні. Далі пішли умови через треті, четверті, п'яті країни", — нагадав Зеленський.

Далі від Росії вже пішли погрози, а сьогодні із Путіним уже не можна говорити.

"Масові жертви, похорони. Ракетні удари по звичайних людях назвав "операцією". Він мандрівник у світі кривавих назв. Виправдання цій людині немає. Він терорист, який ще й не тримає слова. Як і про що говорити?" — запитує президент.

Нагадаємо, що Зеленський 26 квітня розмовляв телефоном із китайським колегою Сі Цзіньпіном. Президенти говорили про розвиток двосторонніх відносин, Сі Цзіньпін висловив готовність працювати з Україною для досягнення взаємовигідного співробітництва.

Міністр оборони Олексій Резніков 28 квітня назвав теми можливих переговорів із РФ. Київ говоритиме про капітуляцію Москви та виплати репарацій.

Оглядачі газети The Guardian вважають, що Україну примушуватимуть до "перемир'я" з Росією та заморожування бойових дій після контрнаступу.