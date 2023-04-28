"Могли б тиснути на РФ": Зеленський розкрив нові подробиці розмови з Цзіньпіном

За словами глави держави, Київ намагатиметься залучити до створеної формули миру якнайбільше країн і КНР не виняток. Імовірність можливої особистої зустрічі телефоном не обговорювалася.

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Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив телефоном зі своїм колегою з Китаю Сі Цзіньпіном. Про це він заявив під час брифінгу із президентами Чехії Петром Павелом та Словаччини Зузаною Чапутовою 28 квітня.

За його словами, під час переговорів обговорювалося питання активної участі Пекіна у мирних ініціативах України, а також було наголошено на необхідності підтримки суверенітету України.

"У нас відбулася важлива розмова. Щодо майбутньої зустрічі, про це не говорили. Щодо важливих речей, про які ми говорили, то насамперед вони стосувалися безпеки. Для нас дуже важливо залучити до нашого формату, нашої формули миру якнайбільше країн, які могли б потім тиснути на Російську Федерацію, щоб відновити мир, відновити нашу територіальну цілісність", — заявив Володимир Зеленський.

Загалом тематика розмови стосувалася територіальної цілісності, суверенітету, а також поваги світових лідерів з усієї планети до всіх цих принципів.

Телефонна розмова Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна: що відомо

Відбулася телефонна розмова між двома лідерами у середу, 26 квітня. Ініціатором переговорів була українська сторона, і Пекін з Києвом обмінялися своєю думкою про те, як у майбутньому мають розвиватися китайсько-українські відносини. Зокрема, йдеться про війну в Україні, яку в Китаї прийнято називати "кризою".

Сі Цзіньпін після розмови заявив, що взаємна повага до суверенітету є основною китайсько-українських відносин і обидві сторони мають дотримуватися довгострокової перспективи та плану іх розвитку.

"Незалежно від того, як змінюється міжнародна обстановка, Китай готовий працювати з українською стороною для просування взаємовигідного співробітництва між двома країнами", — заявив Сі Цзіньпін.

Нагадаємо, що 27 квітня в НАТО та Кремлі прокоментували розмову Володимира Зеленського із Сі Цзіньпіном. Прессекретар Володимира Путіна вважає, що це суверенне право обох сторін, а ось генсек НАТО Єнс Столтенберг згадав, що Пекін все ще не засудив публічно дії РФ в Україні.