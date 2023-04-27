"Китай все ще не засудив": у НАТО та Кремлі прокоментували розмову Зеленського з Цзіньпіном

За словами генсека Єнса Столтенберга, переговори двох лідерів є гарною новиною, але Пекіну варто переглянути свою позицію щодо деяких питань. Кремль не бачить нічого надприродного в розмові Зеленського і Цзіньпіна.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відреагував на телефонні переговори голови КНР Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського. Свою думку щодо цієї події він висловив на спільному брифінгу з главою уряду Люксембургу 27 квітня.

За його словами, це хороша новина для відносин Києва і Пекіна, проте нюанси все ж таки є.

"Телефонна розмова — хороша новина, але це не змінює того факту, що Китай досі не засудив вторгнення Росії в Україну", — заявив Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО вважає, що виключно Україна має вирішувати у майбутньому на яких умовах та форматах проводити мирні переговори з Російською Федерацією. Поки що з боку Кремля не видно, що вони готові піти на мир, тому він закликав союзників НАТО продовжити військову підтримку Києва.

"Будь-яка можливість змістовних переговорів вимагає, щоб Україна мала необхідну військову міць надіслати дуже чітке повідомлення президенту Путіну, що він не переможе на полі бою. Можливо, ця війна завершиться за столом переговорів. Але, як ми знаємо, те, що відбувається за столом переговорів, безпосередньо пов'язане із ситуацією на полі бою", — додав генсек НАТО.

Відреагували на телефонну розмову двох лідерів і в Москві, як повідомляють росЗМІ. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що не бачить нічого надприродного в цьому, а також дав свою оцінку тому, чи може Пекін стати посередником у врегулюванні війни в Україні.

"Щодо самого факту спілкування — це суверенна справа кожної з цих країн і питання їхнього двостороннього діалогу. Ми готові вітати все, що може наблизити закінчення конфлікту в Україні та досягнення Росією всіх поставлених цілей", — вважає Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 26 квітня повідомлялося, що Володимир Зеленський зателефонував Сі Цзіньпіну. Голова КНР заявив, що китайсько-українські відносини досягли рівня стратегічного партнерства.