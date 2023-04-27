"Китай все еще не осудил": в НАТО и Кремле прокомментировали разговор Зеленского с Цзиньпином

По словам генсека Йенса Столтенберга, переговоры двух лидеров являются хорошей новостью, но Пекину стоит пересмотреть свою позицию в некоторых вопросах. Кремль же не видит ничего сверхъестественного в разговоре Зеленского и Цзиньпина.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на телефонные переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. Свое мнение по поводу этого события он высказал на совместном брифинге с главой правительства Люксембурга 27 апреля.

По его словам это хорошая новость для отношений Киева и Пекина, однако нюансы все же есть.

"Телефонный разговор — хорошая новость, но это не меняет того факта, что Китай до сих пор не осудил вторжение России в Украину", — заявил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО считает, что исключительно Украина должна решать в будущем на каких условиях и форматах проводить мирные переговоры с Российской Федерацией. Пока со стороны Кремля не видно, что они готовы пойти на мир, поэтому он призвал союзников НАТО продолжить военную поддержку Киева.

"Любая возможность содержательных переговоров требует, чтобы Украина имела необходимую военную мощь послать очень четкое сообщение президенту Путину, что он не победит на поле боя. Возможно, эта война завершится за столом переговоров. Но, как мы знаем, то, что происходит за столом переговоров, напрямую связано с ситуацией на поле боя", — добавил генсек НАТО.

Отреагировали на телефонный разговор двух лидеров и в Москве, как сообщают росСМИ. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что не видит ничего сверхъестественного в этом, а также дал свою оценку в том, может ли Пекин стать посредником в урегулировании войны в Украине.

"Что касается самого факта общения — это суверенное дело каждой из этих стран и вопрос их двустороннего диалога. Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта в Украине и достижение Россией всех поставленных целей", — считает Дмитрий Песков.

Напомним, 26 апреля сообщалось, что Владимир Зеленский созвонился с Си Цзиньпином. Председатель КНР заявил, что китайско-украинские отношения достигли уровня стратегического партнерства.