"Могли бы давить на РФ": Зеленский раскрыл новые подробности разговора с Цзиньпином

По словам главы государства, Киев будет пытаться привлечь в созданную формулу мира как можно больше стран и КНР не исключение. Вероятность возможной личной встречи по телефону не обсуждалась.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил по телефону со своим коллегой из Китая Си Цзиньпином. О этом он заявил во время брифинга с президентами Чехии Петром Павелом и Словакии Зузаной Чапутовой 28 апреля.

По его словам, во время переговоров обсуждался вопрос активного участия Пекина в мирных инициативах Украины, а также былы подчеркнута необходимость поддержка суверенитета Украины.

"У нас состоялся важный разговор. Что касается будущей встречи, об этом не говорили. Что касается важных вещей, о которых мы говорили, то в первую очередь они касались безопасности. Для нас очень важно привлечь в наш формат, нашу формулу мира как можно больше стран, которые могли бы потом давить на Российскую Федерацию, чтобы восстановить мир, восстановить нашу территориальную целостность", – заявил Владимир Зеленский.

В целом тематика разговора касалась территориальной целостности, суверенитета, а также уважения мировых лидеров со всей планеты ко всем этим принципам.

Телефонный разговор Владимира Зеленского и Си Цзиньпина: что известно

Случился телефонный разговор между двумя лидерами в среду, 26 апреля. Инициатором переговоров была украинская сторона и Пекин с Киевом обменялись своим мнением о том, как в будущем должны развиваться китайско-украинские отношения. В частности, речь про войну в Украине, которую в Китае принято называть "кризисом".

Си Цзиньпин после разговора заявил, что взаимное уважение суверенитета является основной китайско-украинских отношений и обе стороны должны будут придерживаться долгосрочной перспективой и плана развития отношений.

"Независимо от того, как меняется международная обстановка, Китай готов работать с украинской стороной для продвижения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами", — заявил Си Цзиньпин.

Напомним, что 27 апреля в НАТО и Кремле прокомментировали разговор Владимира Зеленского с Си Цзиньпином. Пресс-секретарь Владимира Путина считает, что это суверенное право обеих сторон, а вот генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил, что Пекин все еще не осудил публично действия РФ в Украине.