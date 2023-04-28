"Ми сядемо за стіл переговорів": Резніков назвав умови діалогу України з Росією

За словами глави Міноборони, будь-які переговори будуть на умовах України, тому Москва має бути готова до підписання капітуляції та виплат репарацій за завдану шкоду.

Related video

Міністр оборони Олексій Резніков розповів, на які теми Україна готова розмовляти в майбутньому з Російською Федерацією, щоби зупинити війну. Про це він заявив у ході своєї пресконференції 28 квітня.

За його словами, Київ розпочне діалог із Москвою виключно для того, щоб обговорити капітуляцію та виплати репарацій для Києва. Західні партнери водночас не намагалися порушувати тему мирних переговорів про припинення війни найближчим часом.

Усе тому, що вони чітко розуміють позицію України, як зазначив Олексій Резніков, і навіть президент Володимир Зеленський заявив, що з нинішнім політичним керівництвом Кремля ніхто не розмовлятиме.

"У майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли обговорюватимемо репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України та як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви також обговорюватимемо", — додав глава Міноборони України.

До речі, також він поділився, що Збройні сили України в глобальному розумінні вже давно готові до масштабного контрнаступу, проте спочатку потрібно дочекатися необхідних погодних умов і рішення командування.

"Щойно буде воля божа, погода й рішення командирів — ми це зробимо", — додав Олексій Резніков.

Нагадаємо, 28 квітня Олексій Резніков повідомив про прибуття САУ Caesar від Данії в Україну. Це був досить складний проєкт, і переговори про постачання велися з серпня минулого року. Тепер озброєння стало на бойове чергування.