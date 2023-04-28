Україна готова до контрнаступу, чекаємо погоди та рішення командування, – Резніков (відео)

Танків Abrams, за словами міністра оборони, у цьому контрнаступі не буде, оскільки екіпажі проходять навчання. Але буде велика кількість броньованих машин різного типу – БТР та БМП.

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Загалом і глобально українські військовослужбовці готові до анонсованого контрнаступу України з метою звільнення окупованих територій. Про це у п'ятницю, 28 квітня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков під час пресконференції.

За його словами, підготовка знаходиться на завершальній стадії, а також очікується, що прийдуть відповідні погодні умови та буде озвучено рішення командування.

"Якщо у глобальному сенсі, у високому процентному режимі ми готові. Далі питання за Генеральним штабом, командуванням. Як тільки буде воля божа, погода та рішення командирів — ми це зробимо", — заявив Резніков.

Також міністр зазначив, що окрім отриманої зброї та військової техніки нашим військовим ще належить опанувати навички її застосування.

"Ми отримали дуже сучасні системи, особливо в частині броньованого кулака. Я вам нагадаю, що окрім танкової коаліції, в яку входять насамперед Leopard 2+ Challenger, трохи пізніше приїдуть Leopard 1 і потім ми ще чекаємо на Abrams. Але Abrams не встигнуть взяти участь у цьому контрнаступі", — сказав Резніков, коли відповідав на запитання журналістів про підготовку до контрнаступу.

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Резніков зазначив, що військова техніка від західних партнерів частково доставлена та підготовлена, частина техніки разом з екіпажами прибуде до України після завершення навчання.

"Крім того, у нас велика кількість броньованих машин різного типу, і Bradley, і Marder, і Stryker, і C90. Там завершуються ще підготовчі курси", — зазначив він.

Нагадаємо, 25 квітня, британський військовий оглядач Майкл Кларк зазначив, що зараз спостерігається серія хитрощів та обманних дій з обох сторін російсько-українського конфлікту.

Також, у вівторок, 25 квітня, голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що до міста Кам'янка-Дніпровська Запорізької області почали прибувати спеціальні автобуси для вивезення чиновників, які співпрацювали з окупантами.