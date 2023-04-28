Украина готова к контрнаступлению, ждем погоды и решение командования, – Резников (видео)

Танков Abrams, по словам министра обороны, в этом контрнаступлении не будет, так как экипажи проходят учебу. Но будет большое количество бронированных машин разного типа – БТР и БМП.

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В общем и глобальном смысле украинские военнослужащие готовы к анонсированному контрнаступлению Украины с целью освобождения оккупированных территорий. Об этом в пятницу, 28 апреля сообщил министр обороны Алексей Резников в ходе пресс-конференции.

По его словам, подготовка находится в завершающей стадии, а также ожидается, что придут подходящие погодные условия и будет озвучено решение командования.

"Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров — мы это сделаем", — заявил Резников.

Также министр отметил, что кроме полученного оружия и военной техники нашим военным еще предстоит овладеть навыками ее применения.

"Мы получили очень современные системы, особенно в части бронированного кулака. Я вам напомню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1 и потом мы еще ждем Abrams. Но Abrams в этом контрнаступлении принять участие не успеют", — сказал Резников, отвечая на вопрос журналистов о подготовке к контрнаступлению.

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Резников отметил, что военная техника от западных партнеров частично доставлена и подготовлена, часть техники вместе с экипажами прибудет в Украину после завершения обучения.

"Кроме того, у нас большое количество бронированных машин разного типа, и Bradley, и Marder, и Stryker, и C90, там завершаются еще подготовительные курсы", — отметил он.

Напомним, 25 апреля, британский военный обозреватель Майкл Кларк отметил, что сейчас наблюдается серия уловок и обманных действий с обеих сторон российско-украинского конфликта.

Также, во вторник, 25 апреля, глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что в город Каменка-Днепровская Запорожской области стали прибывать специальные автобусы для вывоза чиновников, сотрудничавших с оккупантами.