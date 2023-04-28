"Мы сядем за стол переговоров": Резников назвал условия диалога Украины с Россией

По словам главы Минобороны, любые переговоры будут на условиях Украины, поэтому Москва должна быть готова к подписанию капитуляции и выплатам репараций за нанесенный ущерб.

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Министр обороны Алексей Резников рассказал, на какие темы Украина готова разговаривать в будущем с Российской Федерацией, чтобы остановить войну. Об этом он заявил в ходе своей пресс-конференции 28 апреля.

По его словам, Киев начнет диалог с Москвой исключительно для того, чтобы обсудить капитуляцию и выплаты репараций для Киева. Западные партнеры при этом не пытались подымать с ним тему мирных переговоров о прекращении войны в ближайшее время.

Все потому что они четко понимают позицию Украины, как отметил Алексей Резников, и даже президент Владимир Зеленский заявил, что с нынешним политическим руководством Кремля никто разговаривать не будет.

"В будущем да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации и контрибуции со стороны России в интересах Украины и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", — добавил глава Минобороны Украины.

К слову, также он поделился, что Вооруженные силы Украины в глобальном смысле уже давно готовы к масштабному контрнаступлению, однако сначала нужно дождаться необходимых погодных условий и решение командования.

"Как только будет воля божья , погода и решение командиров — мы это сделаем", — добавил Алексей Резников.

Напомним, 28 апреля Алексей Резников сообщил о прибытии САУ Caesar от Дании в Украину. Это был достаточно сложный проект и переговоры о поставках велись с августа прошлого года. Теперь же вооружение встало на боевое дежурство.