"Улюблена газета Путіна" попалася на нацизмі та пропаганді ЛГБТ: за справу взялася поліція

Поліція зацікавилася "Комсомольською правдою" через скарги двох ображених читачів. Один із них побачив у питаннях кросворда тексти про діяльність Третього рейху та попросив покарати газету.

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У Росії поліція проводить перевірку газети "Комсомольська правда" щодо нацизму в кросворді й поширення ЛГБТ-пропаганди. Про це пише telegram-канал Baza.

За даними каналу, один із читачів газети виявив тексти, присвячені діяльності Третього рейху, у питаннях кросворда та звернувся до поліції.

"Скарга на газету надійшла 26 квітня. Один із читачів видання та любитель граматичних головоломок помітив у питаннях кросворда згадки про діяльність Третього рейху. На думку громадянина, це порушує чинне законодавство Росії, тому ЗМІ потрібно покарати", — написали в Baza.

Інший читач "улюбленої газети Путіна" виявив матеріали, що містять пропаганду ЛГБТ, і також звернувся до правоохоронних органів.

Із приходом до влади Володимира Путіна "Комсомольська правда" оголосила про свою лояльність до нового президента. За словами журналіста Олега Кашина, видання було та залишається єдиною російською газетою, в рекламі якої погодився знятися лідер РФ. Він зазначив, що образ "улюбленої газети Путіна" є найважливішою частиною публічного іміджу "Комсомольської правди".

Раніше Фокус писав, що компанії дочок Путіна отримали рекордний прибуток за рік війни. Старша дочка лідера РФ Марія Воронцова, як пишуть журналісти, заробила 855 млн рублів. Молодша Катерина Тихонова показала скромніший прибуток — 290 млн рублів.

Також раніше повідомлялося, що Зеленський назвав Путіна терористом. Президент Росії вважає ракетні удари по звичайних людей "операцією" та прагне заморожування війни. Український лідер переконаний, що з агресором не можна розмовляти.