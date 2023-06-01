"Борець із нацизмом": у Міноборони РФ показали свого десантника зі свастикою на шевроні (фото)

Користувачі соцмереж звернули увагу на те, що на спорядженні російського військового чітко видно коловрат.

Related video

У четвер, 1 червня, Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало відео, на якому знято "роботу інженерно-саперних підрозділів ПДВ". Відповідні кадри з'явилися у офіційному Telegram-каналі відомства.

"Десантник знищив колісний безпілотник з міною та танк противника", — йдеться у підписі до відео.

При цьому Telegram-канал "Жорстоке держзамовлення" звернув увагу на те, що на спорядженні російського окупанта можна побачити шеврон з коловратом, який є однією з варіацій свастики.

"Коловрат носити не кинемо!", — прокоментували публікацію автори каналу.

Публікація Міноборони РФ

Коловрат на спорядженні російського десантника

Зазначимо, що символ коловрат використовується в російському неонацизмі, націоналізмі, а також слов'янському неоязичництві, де вважається головним давньослов'янським або "арійським" символом, пов'язаним із сонцем.

Нагадаємо, що 30 квітня стало відомо, що в Росії поліція провела перевірку газети "Комсомольська правда" щодо нацизму в кросворді та поширення ЛГБТ-пропаганди. один із читачів газети виявив тексти, присвячені діяльності Третього рейху, у питаннях кросворда.

Раніше, 21 квітня, в Україні розширили заборону символіки українського нацизму. Уряд вніс зміни до постанови про номерні знаки транспортних засобів, виготовлених на індивідуальні замовлення.

Ми також писали 17 лютого про те, що чеський суспільно-політичний журнал Reflex помістив на обкладинку свого останнього випуску президента Росії Володимира Путіна, одягненого в нацистську форму.