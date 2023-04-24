В Україні розширили заборону символіки російського нацизму

Йдеться про автомобільні номерні знаки, які виготовляються на індивідуальні замовлення. Тепер на них заборонено символіку нацистського та комуністичного режимів, а також військового вторгнення РФ в Україну.

Related video

Уряд України вніс зміни до постанови про номерні знаки транспортних засобів, виготовлені на індивідуальне замовлення їх власників. Відповідну постанову ухвалено 21 квітня 2023 р. за №367.

Згідно з документом, на номерних знаках заборонено "символіку комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та військового вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну".

Символи військового вторгнення Росії в Україну

Навесні 2022 року Верховна Рада України визнала Росію "країною-терористом" та заборонила використовувати символи "Z" та "V", які окупанти наносять білою фарбою на військову техніку. Ці дві латинські літери стали символікою військового вторгнення РФ до України та знаками російського неонацистського тоталітарного режиму, йдеться в ухваленому законопроєкті.

29 березня у МВС розповіли, у яких випадках водії можуть отримати відмову при оформленні індивідуальних номерних знаків. Також у відомстві дали кілька порад, що стануть у пригоді під час замовлення такої послуги. При замовленні автомобільного номера можна відразу перевірити доступність комбінації символів, що запитується.

Також 8 березня повідомлялося, що після 3 червня в Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів. Автомобілісти зможуть обрати номер авто через електронний кабінет водія та забронювати його. Якщо бажана комбінація цифр і літер відноситься до платної, можна буде відразу оплатити її.