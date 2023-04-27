Умер самый старый нацист Йозеф Шютц: травил людей газом и дожил до 102 лет

Охранник концлагеря Заксенхаузен оставался на свободе благодаря процедуре апелляции. Участвовавший в массовых расстрелах заключенных бывший нацист говорил, что работал фермером.

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Самый старый нацистский преступник, бывший охранник концлагеря Заксенхаузен Йозеф Шютц умер в возрасте 102 лет. Об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel.

В июне 2022 года его признали виновным в соучастии в убийствах 3 518 заключенных концлагеря с 1942-й по 1945 годы. Шютц не признавал вину и говорил, что во время Второй мировой войны работал на ферме.

Йозефу Шютцу закрывали лицо папкой на заседаниях суда

Шютц в тюрьму он так и не попал — он ждал рассмотрения апелляционной жалобы. Суд не признал его доводы достоверными из-за наличия многочисленных документов с личными данными обвиняемого, в которых указывалось, что он работал охранником СС в концлагере.

Судить Йозефа Шютца начали в октябре 2021 года. Слушания часто откладывали из-за проблем со здоровьем у обвиняемого. Летом 2022 года он неоднократно давал противоречивые показания, объясняя это плохой памятью.

Адвокат преступника Стефан Уотеркамп подал апелляцию сразу после вынесения приговора. По его мнению, деятельность надзирателя в концлагерях считается недостаточной для осуждения за пособничество и подстрекательство к преступлениям нацистов.

"В ходе судебного разбирательства не было доказано, что обвиняемые совершали какие-либо конкретные акты убийства заключенных", — утверждал Уотеркамп.

Шютц участвовал в расстрелах заключенных и травил их ядовитым газом Циклон Б, пишет израильское издание "Курсор".

Нацистские преступники не сидят в тюрьмах

Радиостанция ВВС напомнила, что во время Второй мировой войны в Заксенхаузене содержали более 200 тысяч человек — политзаключенных, советских военнопленных, евреев и цыган. Концлагерь располагался в городе Ораниенбург.

"Десятки тысяч из них погибли. Кто-то умер от голода и непосильного труда, кого-то умерщвили в ходе медицинских экспериментов, кого-то убили в газовых камерах или просто застрелили", — отметили журналисты.

Виновные в массовых убийствах доживают до наших дней и подают аппеляции на решения судов. К примеру, Ивана (Джона) Демьянюка, виновного в уничтожении евреев в нацистском концлагере "Собибор" в Польше, экстрадировали в Германию из США.

Демьянюку на момент вынесения приговора был 91 год, он не попал в тюрьму и умер в доме престарелых. А "бухгалтер Аушвица" Оскар Гренинг из-за процедуры апелляции не отправился за решетку до смерти в 2018 году.

Фокус в феврале 2021 писал, как прокуроры предъявили обвинения Шютцу за убийства узников концлагеря.

Напомним, что 20 декабря суд приговорил 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер условно к двум годам лишения свободы.