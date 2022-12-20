В Германии 97-летнюю экс-сотрудницу концлагеря приговорили к двум годам лишения свободы

Ирмгард Фурхнер работала в Штуттгофе секретарем. Несмотря на гражданскую должность, ее признали виновной в соучастии в убийстве более 11 тысяч заключенных. Суд приговорил обвиняемую к условному сроку заключения.

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Во вторник, 20 декабря, окружной суд города Итцехо приговорил 97-летнюю бывшую сотрудницу концлагеря Штуттгоф, который находился на территории оккупированной Польши, Ирмгард Фурхнер к двум годам лишения свободы условно. Об этом пишет издание Bild.

Судебный процесс продолжался более года. В итоге судья Доминик Гросс признал Фурхнер виновной в соучастии в убийстве 11 387 заключенных Штуттгофа. Суд также постановил, что женщина виновна в пяти случаях покушения на убийство в концлагере.

Несмотря на то, что Ферхнер занимала гражданскую должность, она была полностью осведомлена о том, что происходит на территории Штуттгофа.

"Суд справедливо осудил обвиняемую за ее деятельность. Она сознательно и добровольно была частью чудовищной фабрики смерти", — прокомментировал приговор адвокат Онур Озата, представлявший интересы выживших узников концлагеря из Литвы и Израиля.

[ + – ] Концлагерь Штуттгоф в наши дни

Во время суда Фурхнер преимущественно отказывалась отвечать на поставленные ей вопросы. В своей заключительной речи она заявила, что сожалеет о том, что произошло, и сожалеет о том, что находилась в концлагере во время войны.

Как отмечают журналисты Sky News, возможно, это был последний в истории судебный процесс над нацистскими военными преступниками.

Ирмгард Фурхнер в возрасте 18 лет устроилась машинисткой в концлагерь и проработала там с июня 1943 по апрель 1945 год. В комендатуре она занималась в основном бумажными делами.

Всего в Штуттгофе в жутких условиях погибло около 65 тыс. человек, включая заключенных-евреев, поляков и пленных советских солдат. С июня 1944 года тысячи людей там убили с помощью газовых камер.

Фокус также рассказывал, как в прошлом году Фурхнер сбежала из дома престарелых. Перед судебным заседанием она доехала на такси до одной из станций метрополитена и исчезла.