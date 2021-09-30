Сбежала из дома престарелых. В Германии суд заочно арестовал 96-летнюю экс-сотрудницу концлагеря

Ирмгард Фурхнер обвиняется в соучастии в массовых убийствах узников концентрационного лагеря "Штуттгоф".

В Германии выдан ордер на арест 96-летней Ирмгард Фурхнер, которая должна была предстать перед судом за пособничество и подстрекательство к убийствам в концлагере "Штуттгоф", однако женщине удалось сбежать, сообщает в четверг, 30 сентября Bild.

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Известно, что во время Второй мировой войны обвиняемая работала секретарем в концлагере "Штуттгоф" неподалеку от польского Гданска.

Фурхнер должны были судить по более чем 11 тысячам дел за соучастие в убийствах. Однако женщина, проживающая в Квикборне в доме престарелых, рано утром перед судебным заседанием доехала на такси до одной из станций метрополитена и исчезла.

По данным стороны обвинения, Ирмгард Фурхнер, работая в Штуттгофе стенографисткой и машинисткой, систематически помогала руководству лагеря убивать заключенных.

Bild напоминает, что в концлагере Штуттгоф с 1939 по 1945 год погибли около 65 тысяч человек при том, что общее число заключенных составляло 110 тысяч. Люди умирали от болезней и истощения, не менее 200 человек нацисты убили в газовой камере, еще более 30 казнили выстрелами в головы.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии Ирмгард Фурхнер предстанет перед судом по обвинению в причастности к убийству 11,3 тыс. узников концлагеря Штуттгоф.

Также в Германии прокуратура предъявила обвинение в соучастии в нескольких тысячах убийств во время Второй мировой войны 100-летнему жителю Бранденбурга.

А в Гамбурге приговорили к двум годам лишения свободы условно 93-летнего Бруно Дея, обвиненного в соучастии в убийствах в нацистском концентрационном лагере Штуттгоф.