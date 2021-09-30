Втекла з дому для літніх людей. У Німеччині суд заочно заарештував 96-річну ексспівробітницю концтабору

Ірмгард Фурхнер звинувачується в співучасті в масових вбивствах в'язнів концентраційного табору "Штуттгоф".

У Німеччині видано ордер на арешт 96-річної Ірмгард Фурхнер, яка повинна була постати перед судом за пособництво і підбурювання до вбивств у концтаборі "Штуттгоф", однак, жінці вдалося втекти, повідомляє в четвер, 30 вересня Bild.

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Відомо, що під час Другої світової війни обвинувачена працювала секретарем у концтаборі "Штуттгоф" неподалік від польського Гданська.

Фурхнер повинні були судити за понад 11 тисячами справами за співучасть у вбивствах. Однак, жінка, яка проживає в Квікборні в будинку для літніх людей, рано-вранці перед судовим засіданням доїхала на таксі до однієї зі станцій метрополітену і зникла.

За даними сторони обвинувачення, Ірмгард Фурхнер, працюючи в Штуттгофі стенографісткою і друкаркою, систематично допомагала керівництву табору вбивати ув'язнених.

Bild нагадує, що в концтаборі Штуттгоф з 1939 по 1945 рік загинули близько 65 тисяч осіб при тому, що загальна кількість ув'язнених становила 110 тисяч. Люди вмирали від хвороб і виснаження, понад 200 чоловік нацисти вбили в газовій камері, ще понад 30 стратили пострілами в голови.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині Ірмгард Фурхнер постане перед судом за звинуваченням в причетності до вбивства 11,3 тис. в'язнів концтабору Штуттгоф.

Також у Німеччині прокуратура пред'явила звинувачення в співучасті в декількох тисячах вбивств під час Другої світової війни 100-річному жителю Бранденбурга.

А в Гамбурзі засудили до двох років позбавлення волі умовно 93-річного Бруно Дея, звинуваченого в співучасті у вбивствах у нацистському концентраційному таборі Штуттгоф.