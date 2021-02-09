У Німеччині 100-річного екс-охоронця концтабору звинуватили у вбивстві тисяч людей

Прокурори заявляють, що чоловік, незважаючи на свій вік, може постати перед судом.

У Німеччині прокуратура пред'явила звинувачення в співучасті в декількох тисячах вбивств під час Другої світової війни 100-річному жителю Бранденбурга. Про це повідомляє Reuters.

Слідство вважає, що обвинувачений з 1942 по 1945 рік служив охоронцем у концтаборі Заксенхаузен, на території якого загинули понад 100 тисяч осіб. На думку прокурорів, чоловік навмисно і з матеріальною вигодою брав участь у знищенні 3 518 осіб.

Прокурори Бранденбурга заявляють, що чоловік, незважаючи на свій вік, може постати перед судом.

Табір Заксенхаузен розташований в місті Оранієнбург. Згідно з документами, через нього з 1936 по 1945 рік пройшли понад 200 тисяч осіб. Десятки тисяч ув'язнених померли від голоду, хвороб, тяжкої праці або стали жертвами медичних експериментів. Звільнений Червоною армією 22 квітня 1945 року після чого до 1950 року був пересильним табором НКВД для переміщених осіб.

У таборі утримувалися переважно політичні в'язні, а також євреї, цигани та геї.

Нагадаємо, раніше суддя з імміграційних питань у Мемфісі (штат Теннессі) постановив, що громадянин Німеччини та житель штату Теннессі 94-річний Фрідріх Карл Бергер, який у 1945 році служив охоронцем у концентраційному таборі, підлягає висилці зі Сполучених Штатів.

А минулого року під час процесу у справі колишнього охоронця концтабору Штутгоф гамбургська прокуратура запросила для підсудного три роки в'язниці. Як заявив прокурор, 93-річного Бруно Д. звинувачують в співучасті у вбивстві 5 230 осіб у 1944-1945 роках.