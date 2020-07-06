Прокуратура в ФРГ запросила три года для 93-летнего бывшего охранника концлагеря

Зная, что происходит в концлагере, охранник, по мнению прокурора, должен был отказаться от службы там и попроситься в вермахт, на фронт.

В ходе процесса по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф гамбургская прокуратура запросила для подсудимого три года тюрьмы. Как заявил 6 июля прокурор, 93-летнего Бруно Д. обвиняют в соучастии в убийстве 5230 человек в 1944–1945 годах.

По словам прокурора, охранник, служивший в СС, которому в те годы было 17 лет, знал о том, что происходит в газовых камерах концентрационного лагеря под Гданьском и осознавал незаконность истребления национал-социалистами евреев. "Следует положить конец лояльности в отношении преступников", – заявил прокурор, сказав, что подсудимый "должен был спуститься с наблюдательной вышки, сдать оружие и подать рапорт о службе в вермахте".

Таким образом, Бруно Д. обвиняется в соучастии в убийстве 5230 человек в период с августа 1944 по апрель 1945 года. Из общего количества погибших 5 тыс. человек умерли от тифа, из-за того, что им было отказано в еде, воде и медикаментах. 200 человек были отравлены газом, 30 человек были расстреляны.

Обвиняемый не считает себя соучастником в убийствах. "Какая была бы польза от моего ухода, они бы нашли кого-то другого", – заявил он. Бруно Д. также говорит, что не мог пойти на фронт из-за болезни сердца.

Судебное разбирательство продолжается в Гамбурге с октября прошлого года. Подсудимого привозят на заседания суда в инвалидной коляске. Бруно Д. заявил, что видел в концлагере много трупов, но сам никогда не использовал служебное оружие.

Напомним, в марте этого года судья по иммиграционным вопросам в Мемфисе (штат Теннесси) постановил, что гражданин Германии и житель штата Теннесси 94-летний Фридрих Карл Бергер, в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере, подлежит высылке из Соединенных Штатов.