Суд решил выслать из США бывшего охранника нацистского концлагеря

Фридрих Карл Бергер проживал в США с 1959 года

Гражданин Германии и житель американского штата Теннесси 94-летний Фридрих Карл Бергер, в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере в Нойенгамме (земля Нижняя Саксония), подлежит высылке из Соединенных Штатов. Постановление о выдворении вынесла судья по иммиграционным вопросам в Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщила The New York Times.

Суд установил, что Бергер "добровольно служил охранником в концентрационном лагере, где имело место преследование" заключенных. Среди узников были евреи, поляки, русские, датчане, голландцы, латыши, французы, итальянцы и другие "политические противники" нацистов. Судья пришла к выводу, что заключенные содержались в ужасающих условиях и, как и в других лагерях, занимались принудительным трудом на открытом воздухе, были вынуждены работать "до состояния истощения и смерти".

Суд также пришел указал, что Бергер также охранял заключенных во время "принудительной эвакуации" в главный лагерь в Нойенгамме, во время которой погибли около 70 узников.

Фридрих Карл Бергер проживал в США с 1959 года. На суде он говорил, что ему приказали работать в лагере, он находился там недолго и не нес оружия.

Решение суда в отношении Бергера может быть обжаловано.

Эли Розенбаум, охотник за бывшими нацистами в министерстве юстиции, помогал преследовать Бергера в федеральном иммиграционном суде в Мемфисе. По его словам, в этом деле они получили важную следственную помощь от правоохранительных и архивных органов Германии, Англии, Дании, Польши и России.

Бергер, по его словам, был рядовым солдатом военно-морского флота Германии, которого СС назначил охранять концентрационный лагерь в Меппене. Его участие в этой деятельности было выявлено благодаря тому, что его имя появилось на наборе карточек СС, идентифицирующих охранников лагеря.

Его карточка была найдена на борту судна "Тильбек", который в 1950 году был поднят со со дна моря.

3 мая 1945 года "Тильбек" и "Кап Аркона", перевозившие узников концлагерей, были атакованы в Любекской бухте самолетами британских ВВС. Из нескольких тысяч заключенных и охранников, находившихся на "Кап Аркона" уцелело лишь 350 человек. Почти все 2800 человек, находившиеся на борту "Тильбека", погибли (спасены 100 человек). Потопление "Кап Аркона" занимает четвертое место по числу жертв в списке морских катастроф. Официально считается, что тогда погибли 5594 человека, но сказать точно невозможно, так как число людей на борту никто не считал. Гибель "Тильбека" занимает седьмое место в числе жертв на море.

Британские военные стараются как можно реже упоминать эту операцию, оставившую темное пятно на их репутации.

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