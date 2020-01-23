Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене пленными
2020-01-23 12:35:40
Готовятся два списка: обмен с ОРДЛО и обмен с Россией
Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Израиле во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба президента.
По его словам, список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.
"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украицев, находящихся на территории России", – сообщил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".
- 29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.
- Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
- 64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".
- Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что завершения обмена по формуле "всех на всех" продолжится на следующей встрече нормандской четверки.