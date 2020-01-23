Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене пленными

Готовятся два списка: обмен с ОРДЛО и обмен с Россией

Украина ведет переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Израиле во время общения с журналистами, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц.

"Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц. Готовить этот трек – обмен с временно оккупированными территориями. И отдельный трек – мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев – всех, включая крымских татар, других украицев, находящихся на территории России", – сообщил президент.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".