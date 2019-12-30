Медики рассказали о состоянии освобожденных из плена военных

По предварительным данным, все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии

После прибытия в аэропорт "Борисполь" 12 освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Начальник госпиталя генерал-майор медицинской службы Анатолий Казьмирчук сообщил, что предварительно все военнослужащие находятся в удовлетворительном состоянии, но окончательные выводы будут сделаны после комплексного обследования.

"Мы прекрасно понимаем, что условия пребывания, в которых они находились все эти годы, могли привести как к возникновению, так и к обострению возможных хронических болезней. Поэтому специалистами нашего центра будут проведены предварительные обследования. Но прежде всего мы предоставим возможность нашим пациентам отдохнуть, чтобы завтра утром уже более подробно изучить особенности течения тех или иных заболеваний", - рассказал он.

Также по бойцам кроме физического лечения при необходимости предоставят возможность пройти психологическую реабилитацию.

Напомним, гражданских лиц, которые находились в плену боевиков, доставили для медицинского обследования в больницу "Феофания".

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями. Боевикам передали 127 человек, 17 отказались ехать в "Л/ДНР".