СБУ опубликовала полный список освобожденных из плена украинцев

Вернулись 12 военнослужащих и 64 гражданских

Служба безопасности обнародовала имена 76 украинцев, которых освободили из плена в рамках обмена с боевиками "ЛДНР".

"В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (три из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых содержались с 2015-2016 годов)", – сказано в сообщении.

Военнослужащие: Сергей Иванчук, Юрий Евтушок, Иван Деев, Роман Фурсов, Богдан Панюшенко, Сергей Глондар, Александр Кореньков, Василий Жемелинский, Владимир Воскобойник, Борис Пундор, Ким Доланов, Александр Геймур.

Гражданские: Алоян Эдуард Фарамазович, Аникимов Виталий Андреевич,Асеев Станислав Владимирович, Багненко Лариса Александровна, Батрак Дмитрий Владимирович, Бражников Евгений Николаевич, Бурцев Владимир Евгеньевич, Буянов Виталий Александрович, Воронина Виктория Олеговна, Галазюк Олег Дмитриевич, Гись Роман Владимирович, Гончарова Татьяна Александровна, Горбань Евгений Юрьевич, Горбулич Татьяна Николаевна, Губкина Ольга Михайловна, Данильченко Александр Александрович, Данильченко Владимир Александрович, Деркач Василий Иванович, Еременко Валентина Александровна, Женчус Андрей Видмантасович, Завальная Елена Юрьевна, Завацкий Вадим Юрьевич, Карачор Наталья Ивановна, Карпук Дмитрий Валерьевич, Катышев Иван Александрович, Керюхин Сергей Николаевич, Коваль Денис Вячеславович, Коркишко Роман Викторович, Кочмурадов Андрей Анатольевич, Кривошеев Яков Михайлович, Кулаков Олег Владимирович, Кулиш Игорь Валерьевич, Лазарева Елена Викторовна, Мальцева Зинаида Николаевна, Мухина Анастасия Владимировна, Николаев Сергей Александрович, Олийнык Денис Анатольевич, Пауков Александр Сергеевич, Печенкин Станислав Николаевич, Писанец Роман Юрьевич, Поликарпов Кирилл Сергеевич, Поляков Александр Геннадьевич, Репетило Александр Петрович, Робак Сергей Викторович, Романченко Валерий Александрович, Савин Василий Константинович, Секацкий Денис Валерьевич, Семенов Валерий Михайлович, Семиренко Анатолий Александрович, Соколов Валерий Анатольевич, Сорокина Елена Вячеславовна, Сугерей Олег Викторович, Тарасюк Валерий Александрович, Теорентер Максим Александрович, Терещенко Галина Ивановна, Тимофеев Александр Леонидович, Тучин Юрий Алексеевич, Усатюк Сергей Владимирович, Халимендик Вадим Викторович, Цыганок Евгений Валентинович, Чуйкова Марина Владимировна, Шейтер Руслан Алексеевич, Ярмишко Алла Ильинична, Яровой Андрей Михайлович.

"Обмен – подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии", – подчеркнул глава СБУ Иван Баканов.

По его словам, в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций. Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей. "Главное – нам удалось достичь результата", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.

Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.