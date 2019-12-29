Пристайко обещает обсуждение нового обмена пленными на следующей нормандской встрече
2019-12-29 18:07:03
"На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет", – заявил министр
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече.
Об этом Пристайко написал в Twitter.
По его словам, договоренности "нормандской четверки" выполняются.
"Трудно представить лучший подарок для 76 украинских семей, чем то, что их близкие уже направляются домой и будут на праздники рядом. Договоренность лидеров во время Нормандии выполняется. На следующих раундах мы продолжим работать ради окончательной формулы "всех-на-всех" – это приоритет", – заявил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- 29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.
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Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.