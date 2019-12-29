Освобожденные из плена украинцы будут обследованы в "Феофании"

После встречи с родственниками, автобус с освобожденными украинцами отправился в клинику

Украинцы, освобожденные из плена ОРДЛО, будут обследованы в клинике "Феофания".

Об этом сообщает УНИАН.

После встречи с родственниками, автобус с освобожденными украинцами отправился в "Феофанию".

В Офисе президента рассказали, что освобожденные нуждаются в реабилитации и сначала надо провести медицинское обследование, чтобы определить, какая именно реабилитация нужна каждому освобожденному.

Как ранее сообщал Фокус:

29 декабря обмен пленными между Украиной и боевиками завершился. Всего освобождены 76 украинцев.

Представительница "ДНР" Дарья Морозова рассказала, что в рамках второго этапа обмена пленными Украине передали 51 человека. Еще 4 отказались от обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи освобожденных из плена украинцев заявил, что первая часть договоренностей после встречи нормандском формате 9 декабря – выполнена.