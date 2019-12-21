Украина предложила для разведения сил на Донбассе участки "в чистом поле", – Лавров

По словам главы МИД РФ, разведение сил на участках "не окажет значительного влияния на безопасность"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разведение сил на участках "не окажет значительного влияния на безопасность".

"Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет", – заявил Лавров.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря состоялась первая за три года встреча нормандской четверки. Лидеры четырех стран подтвердили действие минских соглашений и договорились снова собраться через четыре месяца. За это время должен состояться отвод войск еще на трех участках, произойти обмен пленными и продлен закон об особом статусе ОРДЛО.

Достигнутые договоренности записаны в итоговом коммюнике.

После саммита президент Зеленский назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".