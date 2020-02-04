Украина надеется, что очередной обмен пленными будет большим, – Пристайко

Глава МИД Украины считает, что в обмене пленными "найдется место для подавляющего большинства крымских татар"

Украинская сторона готовит очередной обмен удерживаемыми лицами и надеется, что он будет большим.

Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время совместной с чешским министром МИД Томашем Петршичеком конференции, сообщает Укринформ.

"Мы действительно готовим очередной обмен. Мы все еще верим в возможность завершить в ближайшее время обмен "всех на всех",– сообщил Пристайко.

Он надеется, что это будет "очень большой, массовый обмен", в котором "найдется место для подавляющего большинства крымских татар", которых в последних "волнах" обменов удалось вернуть не так много.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идут переговоры об освобождении граждан, находящихся в ОРДЛО и России.

Как ранее сообщал Фокус:

В конце декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Украина при обсуждении вопроса разведения сил и средств на Донбассе предложила три участка "в чистом поле".

29 декабря состоялся первый с 2017 года большой обмен пленными между Украиной и боевиками. Домой вернулись 76 украинцев (12 военных и 64 гражданских), еще пять участников обмена решили остаться в ОРДЛО со своими семьями.

Двоих освобожденных из плена военных доставили в Главный военный госпиталь в Киеве. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

64 гражданских, освобожденных в рамках обмена пленными, сразу госпитализировали в "Феофанию".