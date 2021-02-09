В Германии 100-летнего экс-охранника концлагеря обвинили в убийстве тысяч человек

Прокуроры заявляют, что мужчина, несмотря на свой возраст, может предстать перед судом.

В Германии прокуратура предъявила обвинение в соучастии в нескольких тысячах убийств во время Второй мировой войны 100-летнему жителю Бранденбурга. Об этом сообщает Reuters.

Следствие считает, что обвиняемый с 1942 по 1945 год служил охранником в концлагере Заксенхаузен, на территории которого погибли более 100 тысяч человек. По мнению прокуроров, мужчина намеренно и с материальной выгодой участвовал в уничтожении 3 518 человек.

Прокуроры Бранденбурга заявляют, что мужчина, несмотря на свой возраст, может предстать перед судом.

Лагерь Заксенхаузен расположен в городе Ораниенбург. Согласно документам, через него с 1936 по 1945 год прошли более 200 тысяч человек. Десятки тысяч заключенных умерли от голода, болезней, тяжкого труда или стали жертвами медицинских экспериментов. Освобожден Красной армией 22 апреля 1945 года, после чего до 1950 года являлся пересыльным лагерем НКВД для перемещенных лиц.

В лагере содержались преимущественно политические заключенные, а также евреи, цыгане и геи.

Напомним, ранее судья по иммиграционным вопросам в Мемфисе (штат Теннесси) постановил, что гражданин Германии и житель штата Теннесси 94-летний Фридрих Карл Бергер, в 1945 году служивший охранником в концентрационном лагере, подлежит высылке из Соединенных Штатов.

А в прошлом году в ходе процесса по делу бывшего охранника концлагеря Штутгоф гамбургская прокуратура запросила для подсудимого три года тюрьмы. Как заявил прокурор, 93-летнего Бруно Д. обвиняют в соучастии в убийстве 5230 человек в 1944–1945 годах.