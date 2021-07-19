У Німеччині судитимуть 96-річну колишню секретарку начальника концтабору

Під час роботи на нацистів жінці не було 21 року, тому її справу має розглядати суд у справах неповнолітніх.

У Німеччині 96-річна жінка постане перед судом за звинуваченням у причетності до вбивства 11,3 тис. вʼязнів концтабору Штуттгоф. Про це повідомило видання Welt з посиланням на обвинувальний висновок прокуратури.

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"Як стенографістка і друкарка коменданта концтабору вона допомагала керівникам табору в систематичних убивствах вʼязнів", — йдеться в обвинувальному висновку.

Як пише Welt, жінці було 18 років, коли вона працювала секретарем начальника концентраційного табору Штуттгоф у Польщі. Оскільки їй не було 21 року на момент здійснення злочинів, вона постане перед обласним судом у справах неповнолітніх.

Процес розпочнеться 30 вересня.

За даними Daily Mail, підозрювану звуть Ірмгард Фухнер, вона проживає в будинку для літніх людей недалеко від Гамбурга.

Вона стверджує, що не знала, що в таборі вбивають людей газом, пише BBC.

Фухнер була призначена секретарем коменданта табору Пауля-Вернера Хоппе в Штуттгофі з 1 червня 1943 року і працювала в ньому по квітень 1945 року, майже до звільнення табору Червоною Армією. У таборі вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, есесівцем Хайнцем Фухнером.

22 липня 1944 року оберштурмбанфюрер СС Пауль Маурер наказав відправити частину увʼязнених з Штуттгофа в Освенцим для знищення. Через чотири дні в комендатурі табору був складений список увʼязнених, які підлягають відправці. Звинувачення стверджує, що цей список надрукувала Фурхер.

У минулому році 93-річний колишній охоронець Штуттгофа Бруно Дей був засуджений до двох років позбавлення волі умовно за співучасть у масовому вбивстві.

Хоппе, колишній комендант табору, був засуджений до девʼяти років увʼязнення в 1957 році. Він відбув покарання і помер у Німеччині в 1974 році у віці 64 років.

[ + – ] Концтабір Штуттгоф (архівне фото)

Нагадаємо, у Німеччині прокуратура предʼявила звинувачення в співучасті в декількох тисячах вбивств під час Другої світової війни 100-річному жителю Бранденбурга.

У Росії, на базі відпочинку в селі Ватнаволок Кондопозького району Карелії побудували бутафорський концтабір. У ньому відтворять життя і побут малолітніх вʼязнів фінських таборів для інтернованих осіб.