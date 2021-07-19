В Германии будут судить 96-летнюю бывшую секретаршу начальника концлагеря

Во время работы на нацистов женщине не было 21 года, поэтому ее дело должен рассматривать суд по делам несовершеннолетних.

В Германии 96-летняя женщина предстанет перед судом по обвинению в причастности к убийству 11,3 тыс. узников концлагеря Штуттгоф. Об этом сообщило издание Welt со ссылкой на обвинительное заключение прокуратуры.

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"В качестве стенографистки и машинистки коменданта концлагеря она помогала руководителям лагеря в систематических убийствах заключенных", – говорится в обвинительном заключении.

Как пишет Welt, женщине было 18 лет, когда она работала секретарем начальника концентрационного лагеря Штуттгоф в Польше. Поскольку ей не было 21 года на момент совершения предполагаемых преступлений, она предстанет перед областным судом по делам несовершеннолетних.

Процесс начнется 30 сентября.

По данным Daily Mail, подозреваемую зовут Ирмгард Фухнер, она проживает в доме престарелых недалеко от Гамбурга.

Она утверждает, что не знала, что в лагере убивают людей газом, пишет BBC.

Фухнер была назначена секретарем коменданта лагеря Пауля-Вернера Хоппе в Штуттгофе с 1 июня 1943 года и работала в нем по апрель 1945 года, почти до освобождения лагеря Красной Армией. В лагере она познакомилась со своим будущим мужем, эсэсовцем Хайнцем Фухнером.

22 июля 1944 года оберштурмбаннфюрер СС Пауль Маурер приказал отправить часть заключенных из Штуттгофа в Освенцим для уничтожения. Четыре дня спустя в комендатуре лагеря был составлен список заключенных, подлежащих отправке. Обвинение утверждает, что этот список напечатала Фурхер.

В прошлом году 93-летний бывший охранник Штуттгофа Бруно Дей был приговорен к двум годам лишения свободы условно за соучастие в массовом убийстве.

Хоппе, бывший комендант лагеря, был приговорен к девяти годам заключения в 1957 году. Он отбыл наказание и умер в Германии в 1974 году в возрасте 64 лет.

[ + – ] Концлагерь Штуттгоф (архивное фото)

Напомним, в Германии прокуратура предъявила обвинение в соучастии в нескольких тысячах убийств во время Второй мировой войны 100-летнему жителю Бранденбурга.

В России, на базе отдыха в деревне Ватнаволок Кондопожского района Карелии построили бутафорский концлагерь. В нем воссоздадут жизнь и быт малолетних узников финских лагерей для интернированных лиц.