У Німеччині 97-річну ексспівробітницю концтабору засудили до двох років позбавлення волі

Ірмгард Фурхнер працювала в Штуттгофі секретаркою. Попри цивільну посаду, її визнали винною у співучасті у вбивстві понад 11 тисяч ув'язнених. Суд засудив обвинувачену до умовного строку ув'язнення.

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У вівторок, 20 грудня, окружний суд міста Ітцехо засудив 97-річну колишню співробітницю концтабору Штуттгоф, який перебував на території окупованої Польщі, Ірмгард Фурхнер до двох років позбавлення волі умовно. Про це пише видання Bild.

Судовий процес тривав понад рік. У результаті суддя Домінік Гросс визнав Фурхнер винною у співучасті у вбивстві 11 387 ув'язнених Штуттгофа. Суд також ухвалив, що жінка винна у п'яти випадках замаху на вбивство у концтаборі.

Попри те, що Ферхнер обіймала цивільну посаду, вона була повністю обізнана про те, що відбувається на території Штуттгофа.

"Суд справедливо засудив обвинувачену за її діяльність. Вона свідомо і добровільно була частиною жахливої фабрики смерті", — прокоментував вирок адвокат Онур Озата, який представляв інтереси в'язнів концтабору, що вижили, з Литви та Ізраїлю.

[ + – ] Концтабір Штуттгоф у наші дні

Під час суду Фурхнер здебільшого відмовлялася відповідати на поставлені їй запитання. У своїй заключній промові вона заявила, що шкодує про те, що сталося, і шкодує, що перебувала в концтаборі під час війни.

Як зазначають журналісти Sky News, можливо, це був останній в історії судовий процес над воєнними нацистськими злочинцями.

Ірмгард Фурхнер у віці 18 років влаштувалася друкаркою в концтабір і пропрацювала там з червня 1943 по квітень 1945 року. У комендатурі вона займалася переважно паперовими справами.

Загалом у Штуттгофі в моторошних умовах загинуло близько 65 тис. осіб, включаючи в'язнів-євреїв, поляків та полонених радянських солдатів. З червня 1944 року тисячі людей там убили за допомогою газових камер.

Фокус також розповідав, як минулого року Фурхнер втекла з дому для людей похилого віку. Перед судовим засіданням вона доїхала таксі до однієї зі станцій метрополітену і зникла.