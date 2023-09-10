Внутри "худшей тюрьмы мира: в Руанде заключенные едят гнилые трупы, чтобы выжить (фото)

Тюрьма рассчитана на 400 человек, но в ней находятся около 8000 тысяч осужденных. Из-за нехватки мест на территории заведения осужденные вынуждены стоять на прогулках, а также жить в сточных водах.

Related video

В тюрьме Руанды Гитарама, которая считается самой негуманной в мире, заключенные едят гнилые трупы, чтобы остаться в живых. Многие заключенные здесь ждут приговора суда, иногда более 10 лет. Об этом сообщает Daily Star.

В исправительном заведении находятся насильники, грабители и самые жестокие убийцы. Тюрьма была построена в 1960 году как жилье для британских рабочих. Позже его превратили в тюрьму, рассчитанную на содержание около 400 заключенных.

Условия здесь таковы, что заключенным часто не остается другого выбора, как просто стоять из-за нехватки места, внутри, где находится около 8000 человек, несмотря на то, что сейчас вместимость тюрьмы составляет от 1300 до 3000 человек.

Сообщается, что только в 1995 году здесь погибло более 1000 мужчин. Даже сегодня вонь фекалий и гнилой плоти ощущается на расстоянии до мили.

В отчетах утверждается, что из-за плохих условий в тюрьме Гитарама ежедневно могут умереть несколько заключенных. Также сообщалось, что канализационной системы здесь нет, поэтому осужденные должны босиком копаться в собственных фекалиях или спать прямо в сточных водах.

Правозащитные организации протестовали против ужасных условий в тюрьме в течение десятилетий, но не смогли улучшить условия.

Швейцарская организация International Bridges to Justice является лишь одной из организаций, которая выступает за прекращение жестокого обращения с заключенными в тюрьме, некоторые из которых ждут без суда аж 16 лет.

Учитывая то, что некоторые заключенные отбывают пожизненное заключение после совершения самых ужасных преступлений (в некоторых случаях отбывают несколько пожизненных заключений), распространено мнение, что им "нечего терять", поэтому они совершают более ужасные поступки, чтобы заслужить уважение со стороны коллег-преступников.

Напомним, что Министерство обороны Российской Федерации выступило с предложением ввести воинский учет для заключенных.

Ранее сообщалось, что журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за репортаж о циклоне . Медийщик посетил пострадавший город, чтобы рассказать о последствиях урагана, который унес жизни более 140 человек. Многие жертвы были членами преследуемого меньшинства рохинджа и проживали в лагерях для внутренне перемещенных лиц.