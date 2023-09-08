Аресты в Мьянме: журналиста приговорили к 20 годам тюрьмы за репортаж о циклоне (фото)
Сай Зау Тайке решил рассказать о последствиях урагана, который забрал жизни более 140 человек, после чего был задержан военной хунтой.
Хунта Мьянмы приговорила фотожурналиста Сай Зау Тайке к 20 годам тюрьмы за освещение последствий циклона Мокко. Об этом пишет Myanmar Now.
В издании отмечают, что их журналист посетил пострадавший город, чтобы рассказать о последствиях урагана, который забрал жизни более 140 человек. Многие жертвы были членами преследуемого меньшинства рохинджа и проживали в лагерях для внутренне перемещенных лиц.Важно
Позже Сай Зау Тайке был арестован в столице штата Ракхайн Ситуэ. В течение недели журналиста допрашивали, после чего перевели в тюрьму Инсейн в Янгоне. Его обвиняют в дезинформации, подстрекательстве и подстрекательстве к мятежу.
Сообщается, что журналисту не предоставили юридического представителя, а приговор был вынесен на территории тюрьмы Инсейн без судебных слушаний или других разбирательств. Ему также запретили свидания с семьей.
"Его приговор является еще одним свидетельством того, что свобода прессы была полностью подавлена правлением военной хунты, и показывает, какую огромную цену приходится платить независимым журналистам в Мьянме за свою профессиональную работу", — сказал главный редактор издания Све Вин.
Сай Зау Тайке стал вторым журналистом агентства, арестованным после переворота 2021 года. Ранее военная хунта арестовала Кей Зон Нвей, которая освещала протест против переворота в Янгоне.
Напомним, 7 сентября в России арестовали командира армии ПВО, защищающей Москву, Константина Огиенко. Причиной ареста стала крупная взятка, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ.
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