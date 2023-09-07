Грозит до 15 лет: в РФ арестовали командира армии ПВО, которая защищает Москву

По данным журналистов, Константин Огиенко вместе с генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей за обещание выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

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Командира армии ПВО, защищающей Москву, Константина Огиенко, арестовали за взятку. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Так, по данным источника, уголовное дело, по которому генералу может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы, было возбуждено в июле 2023 года. Огиенко находится под стражей, срок ареста ему продлили до 27 ноября.

По сведениям "Коммерсанта", Огиенко вместе с командующим 4-й дивизией ПВО генерал-майором Дмитрием Беляцким получили 500 тысяч рублей от руководительницы общественной организации "Надежда". Это была первая часть взятки на общую сумму в 30 миллионов рублей, за которую военные обещали выделить под застройку земли Минобороны РФ в подмосковных Долгопрудном и Лобне.

Беляцкий частично признал вину и пошел на сделку со следствием. Его отправили под домашний арест. Огиенко своей вины не признал. Следователи решили, что генерал, обладающий "обширными связями среди должностных лиц органов военного управления Минобороны России", может воздействовать на свидетелей, а в случае избрания более мягкой меры пресечения скроется от следствия и суда.

Огиенко занимал пост командира 1-й ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения с 2021 года и был снят с должности после возбуждения уголовного дела.

Напомним, что российский суд огласил приговор провластному блогеру Сергею Рулеву. Блогер осужден на 3 года колонии за вымогательство, а также за нападение и неуважение к представителям власти.

Тогда же стало известно о заочном аресте продюсера Александра Роднянского. Подробности уголовного дела против него неизвестны, однако его могут наказывать за публичную поддержку Украины.