Загрожує до 15 років: у РФ заарештували командира армії ППО, яка захищає Москву

За даними журналістів, Костянтин Огієнко разом із генерал-майором Дмитром Бєляцьким одержали 500 тисяч рублів за обіцянку виділити під забудову землі Міноборони РФ у підмосковних Долгопрудному і Лобні.

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Командира армії ППО, що захищає Москву, Костянтина Огієнка заарештували за хабар. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

Так, за даними джерела, кримінальну справу, за якою генералу може загрожувати від восьми до 15 років позбавлення волі, було порушено в липні 2023 року. Огієнко перебуває під вартою, термін арешту йому продовжили до 27 листопада.

За відомостями "Коммерсанта", Огієнко разом із командувачем 4-ї дивізії ППО генерал-майором Дмитром Бєляцьким отримали 500 тисяч рублів від керівниці громадської організації "Надія". Це була перша частина хабара на загальну суму в 30 мільйонів рублів, за яку військові обіцяли виділити під забудову землі Міноборони РФ у підмосковних Долгопрудному і Лобні.

Біляцький частково визнав провину і пішов на угоду зі слідством. Його відправили під домашній арешт. Огієнко своєї провини не визнав. Слідчі вирішили, що генерал, який має "широкі зв'язки серед посадових осіб органів військового управління Міноборони Росії", може впливати на свідків, а в разі обрання м'якшого запобіжного заходу сховається від слідства і суду.

Огієнко обіймав посаду командира 1-ї ордена Леніна армії протиповітряної та протиракетної оборони особливого призначення з 2021 року і був знятий із посади після порушення кримінальної справи.

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