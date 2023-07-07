Строчив доноси і шантажував: у РФ засудили провладного блогера Рульова (скриншоти)

Колишній киянин перебрався до Ростова і "навчав" росіян, як боротись проти опозиції. Російська влада не оцінила його намагань.

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Російський суд оголосив вирок провладному блогеру Сергію Рульову. Блогера засуджено на 3 роки колонії за вимагання, а також за напад та неповагу до представників влади. Про подію розповіло видання "Кавказ.Реалії".

У судовому рішенні вказано, що Рульов мав би відсидіти в колонії 1 рік і 3 місяці, а також відпрацювати 320 годин примусових робіт. Однак він провів 3 місяців СІЗО — це порахували як 6 місяців. Тому чоловік відбуватиме менший термін.

Рульов — російський активіст з Ростова. Місцеві знають його як прибічника влади і провокатора, який відвідував заходи місцевої опозиції і хуліганив. Хуліганські дії були спрямовані, наприклад, політиків з "Відкритої Росії", а також на прихильників опозиціонера Олексія Навального. Крім того видання зазначає, що чоловік є громадянином України, при цьому активно виступає за підтримку вторгнення РФ.

Російська влада відкрила проти Рульова справу після того, як він почав вимагати 100 тис. руб. у помічниці депутатки Госдуми Тетяни Крашеннікової. При цьому він пропонував угоду: йому гроші, а він видаляє "компрометуючі відео".

Чоловіка арештували і вже під час судового розгляду він хуліганив також і в суді. За це йому до статті за вимагання (ст. 163 КК РФ) додали статтю про неповагу до суду (ст. 297 КК РФ) та образу представника влади (ст. 319 КК РФ).

Під час суду майбутній мешканець російської колонії закликав негайно його звільнити і доправити до ПВК "Вагнер" — в Білорусь до Пригожина. Однак суд до його вигуків не прислухався — тепер він оселиться у російській колонії, пояснюється у статті "Кавказ.Реалії".

Зазначимо, у мережі можна знайти інформацію про Рульова. Чоловіку — 69 років, громадянин України, до 2014 року проживав у Києві. Відомі лише окремі дані з його біографії. Наприклад, він служив у армії СРСР, але його звідти вигнали. За часів незалежної України працював у російських ЗМІ "Лайф Ньюз" та "Новий регіон". Під час Революції Гідності підтримував дії бійців "Беркуту", які розстрілювали протестувальників. Після цього втік до Росії, де активно підтримував російську владу і закликав до знищення України.

Хто такий Сергій Рульов

Нагадуємо, російський суд у травні 2023 року прийняв рішення щодо компанії Siemens. Після того, як компанія пішла з РФ, її обладнання відібрали і тепер використовують для ремонту російських швидкісних поїздів.

Тоді ж стало відомо про заочний арешт продюсера Олександра Роднянського. Подробиці кримінальної справи проти нього невідомі, однак його можуть карати за публічну підтримку України.