Після заяви про відхід із країни: суд у РФ відібрав у Siemens обладнання для ремонту потягів

Згідно з рішенням Арбітражного суду в Петербурзі, обладнання для ремонту швидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка" буде передано ВАТ "Російські залізниці".

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Арбітражний суд Петербурга розглянув позов ВАТ "Російські залізниці", за допомогою якого компанія вимагала визнати недійсним одностороннє розірвання концерном Siemens договору про технічне обслуговування високошвидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка". У вигляді забезпечувальних заходів за позовом суд ухвалив передати РЗ обладнання, що належить для ремонту поїздів.

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У РЗ вимагають від компанії Siemens Mobility виконання зобов'язань за договором про технічне обслуговування потягів, укладеним у 2007 році терміном на 30 років.

Нагадаємо, ще в березні концерн Siemens припинив контракт на постачання РФ нових електропоїздів "Сапсан".

12 травня німецький Siemens заявив, що повністю залишає російський ринок через вторгнення армії РФ до України. У Росії концерн представлений двома окремими компаніями — Siemens і Siemens Energy. Остання — один із основних постачальників енергообладнання.

Агентство Reuters повідомляло, що Siemens стала останньою західною компанією, яка заявила про збитки, пов'язані з рішенням зупинити бізнес у Росії. У другому кварталі 2022 року Siemens втратила близько 600 млн євро. Збитки пов'язані з виробництвом, постачанням і обслуговуванням залізничних потягів після запровадження антиросійських санкцій.

У квітні ВАТ РЗ стало першою російською компанією, яка допустила дефолт через невиплату відсотків за облігаціями. Після введення Заходом жорстких санкцій РЗ не змогло виплатити 250 млн швейцарських франків.