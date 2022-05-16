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Після заяви про відхід із країни: суд у РФ відібрав у Siemens обладнання для ремонту потягів

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поїзда Сапсан, Siemens, відхід із російського ринку
Компанія Siemens відмовилася обслуговувати в Росії швидкісні потяги

Згідно з рішенням Арбітражного суду в Петербурзі, обладнання для ремонту швидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка" буде передано ВАТ "Російські залізниці".

Арбітражний суд Петербурга розглянув позов ВАТ "Російські залізниці", за допомогою якого компанія вимагала визнати недійсним одностороннє розірвання концерном Siemens договору про технічне обслуговування високошвидкісних поїздів "Сапсан" і "Ластівка". У вигляді забезпечувальних заходів за позовом суд ухвалив передати РЗ обладнання, що належить для ремонту поїздів.

У РЗ вимагають від компанії Siemens Mobility виконання зобов'язань за договором про технічне обслуговування потягів, укладеним у 2007 році терміном на 30 років.

Нагадаємо, ще в березні концерн Siemens припинив контракт на постачання РФ нових електропоїздів "Сапсан".

12 травня німецький Siemens заявив, що повністю залишає російський ринок через вторгнення армії РФ до України. У Росії концерн представлений двома окремими компаніями — Siemens і Siemens Energy. Остання — один із основних постачальників енергообладнання.

Агентство Reuters повідомляло, що Siemens стала останньою західною компанією, яка заявила про збитки, пов'язані з рішенням зупинити бізнес у Росії. У другому кварталі 2022 року Siemens втратила близько 600 млн євро. Збитки пов'язані з виробництвом, постачанням і обслуговуванням залізничних потягів після запровадження антиросійських санкцій.

У квітні ВАТ РЗ стало першою російською компанією, яка допустила дефолт через невиплату відсотків за облігаціями. Після введення Заходом жорстких санкцій РЗ не змогло виплатити 250 млн швейцарських франків.