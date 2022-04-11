Санкції в дії. "Російські залізниці" допустили дефолт із виплати євробондів

Перевізник не виплатив відсотки за євробондами на 250 млн швейцарських франків. Попри таке становище, РЖД обіцяє підвищити працівникам зарплату на 5%.

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Держкомпанія "Російські залізниці" (РЖД) допустила дефолт через невиплату відсотків за облігаціями. Про це пише американське агентство Bloomberg з посиланням на Комітет із кредитних деривативів Європи, Близького Сходу та Африки.

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Це стало першим рішенням про дефолт російської компанії після того, як Захід ввів проти Росії жорсткі санкції, що ускладнили фінансові операції. Купон, який підлягає виплаті 14 березня, не дійшов до інвесторів до кінця 10-денного пільгового періоду, повідомив Комітет.

Йдеться про євробонди на суму 250 млн швейцарських франків, які випустили у 2020 році, уточнило РБК. РЖД не змогли провести виплату через чинні проти них обмеження.

Російська компанія з кінця лютого перебуває під санкціями Канади та Євросоюзу, а з 24 березня — під санкціями Великої Британії. До цього в компанії не пройшли купонні виплати з євробондів у британських фунтах та рублях, вона не погасила вчасно доларові євробонди.

[ + – ] РЖД з кінця лютого перебуває під санкціями Канади та Євросоюзу

"Технічний дефолт Росії майже неминучий"

Оголошення про дефолт РЖД може стати прецедентом для уряду РФ та місцевих компаній, які опинилися в аналогічному становищі, пише Bloomberg. Західні банки та фінансові посередники блокували платежі з Росії за облігаціями та фактично закрили доступ російським позичальникам до світової фінансової системи.

"Ситуація досягла стадії, коли технічний дефолт для Росії тепер майже неминучий", — прокоментував положення керівник портфелем розвивальних ринків TwentyFour Asset Management LLP Гері Кірк.

Аналітична компанія S&P Global Ratings, яка проводить дослідження фінансових ринків, заявила, що платіж в іншій валюті дорівнює дефолту. Уряд Росії має час до початку травня, щоб проконвертувати платежі в долари.

Міністерство фінансів Росії звинуватило США та інші країни у спробі створення штучного дефолту. Агентство зазначило, що минулого тижня РФ виплатила дві доларові облігації в рублях, щоб не потрапити до списку боржників, попри те, що умови облігацій не дозволяють це робити.

Глава Мінфіну Росії Антон Сілуанов зазначив, що дефолт спричинить юридичну реакцію російського уряду.

Дефолт РЖД — компанія обіцяє підвищити зарплати

Попри оголошення дефолту, працівникам (РЖД) з 1 травня збираються підвищити зарплату на 5%, йдеться в Telegram-каналі компанії.

[ + – ] Зарплату працівникам РЖД проіндексують на 5%

"Компанія оперативно реагує на зовнішні виклики та проведе позапланову індексацію заробітної плати працівників з 1 травня 2022 року на 5%. У РЖД це вже друга індексація заробітної плати з початку року. Перша проведена з 1 березня на 4,2%", — зазначили в компанії.

Bloomberg вже писало, що перший дефолт Росії із зовнішнього боргу з 1917 року практично неминучий. 4 квітня країна спробувала розрахуватися з євробондів на $650 млн у рублях, але платіж не прийняли.

Мінфін РФ хоче розморозити золотовалютні резерви, які оцінюють в 640 млрд доларів. Це необхідно для погашення зовнішнього боргу.