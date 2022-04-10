Перший з 1918 року дефолт РФ по зовнішньому боргу практично неминучий, — ЗМІ

Дефолт у Росії може відбутися у найближчі 12 місяців. Фінансові аналітики оцінюють таку можливість у 90%.

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Перший дефолт Росії по зовнішньому боргу з 1917 року майже неминучим. Спочатку Казначейство РФ призупинило виплати за борговими зобов'язаннями з рахунків РФ в американських банках. Потім, коли спробу розрахуватися у валюті заблокували, РФ порушила зобов'язання за двома пакетами облігацій, заплативши інвесторам у рублях, а не у доларах. Про це повідомляє Bloomberg.

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За таких обставин РФ опинилася за крок від дефолту, ймовірність якого поступово зростала з початку активної фази війни в Україні. Країни Заходу запровадили санкції щодо російських банків, компаній та олігархів. Через заморожування іноземного резерву Центробанку Росія опинилася відключеною від глобальної фінансової системи. Протягом кількох днів РФ перетворилася на найбільш підсанкційну країну.

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Між двома дефолтами рф пройшло приблизно 24 роки. Чим обернеться новий дефолт росії

Міжнародні фінансові аналітики оцінюють можливість дефолту РФ в 90%. Це прогнозується на найближчі 12 місяців. Втім, час "Ч" може настати незабаром. 4 квітня Росія спробувала розрахуватися з євробондів на $650 млн у рублях, але ці виплати не прийняли. Після цього настав 30-денний пільговий період, протягом якого РФ може внести оплату у валюті. Якщо цього не станеться, дефолт РФ настане вже 4 травня.

Рейтингове агентство S&P знизило суверенний кредитний рейтинг Росії в іноземній валюті до "вибіркового дефолту", побоюючись, що через санкції Росія не зможе виконувати свої фінансові зобов'язання.

Лутц Рогмаєр, аналітик Capitulum Asset Management, вважає, що якщо РФ не переведе виплати в доларах власникам облігацій протягом пільгового періоду, і якщо на їхні рахунки не надійдуть долари, це означатиме дефолт.

За певних обставин дефолт може тривати десять років.

Дефолт 1998 року

У 1998 році в РФ не знайшлося коштів на виконання боргових зобов'язань за державними короткостроковими облігаціями.

Дефолт 1918 року

Після революції більшовиків на початку минулого століття нове керівництво країни відмовилося розраховуватись за борговими зобов'язаннями царської Росії. На той час іноземний борг Російської імперії був одним із найбільших.

Нагадаємо, Мінфін РФ має намір домогтися розморожування золотовалютних резервів РФ, щоб сплатити зовнішній борг. Інакше Кремль має намір здійснювати виплати у рублях.