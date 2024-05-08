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Думки

Борговий зашморг. Як зростає держборг України та чи будуть його списувати

Кредитори України стали погрожувати дефолтом, якщо не відновляться процентні платежі за євробондами. Ця ситуація — привід для економіста Олексія Куща поговорити про борговий зашморг, який дедалі тугіше затягується на горлі країни.

Олексій Кущ
Олексій Кущ
Економіст, фінансовий аналітик
eye 926
гроші, гривні
Державний борг України продовжує зростати
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Ви нарешті борги списуватиме?

Схоже, у зовнішніх кредиторів України "урвався терпець": уперше в історії кредитори хочуть списати борг, а боржник — ні.

Зараз на руках у приватних кредиторів — приблизно 20 млрд дол. єврооблігацій України за номіналом. За ринковою вартістю цей портфель може коштувати 4-6 млрд дол. залежно від часу оцінки.

Середня ставка за купоном — 7%, тобто близько 1,4 млрд дол. щорічно у формі відсотків. Але це якщо рахувати за номіналом, а якщо за ринковою вартістю, то 1,4 млрд дол. на 4 млрд дол. — це вже до 35% річних!

Зрозуміло, що частина інвесторів не встигли "вистрибнути" з наших євробондів, але ті, хто встигли "застрибнути" з дисконтом у 70-80% під час купівлі, то ті в шоколаді. Будуть у шоколаді, якщо почнуться процентні платежі, які зараз на паузі: відсотки нараховуються (капіталізуються), але не виплачуються.

Вони навіть готові на списання частини боргу. Ось і Wall Street Journal пише, що кредитори хочуть відновити саме відсоткові платежі за українськими євробондами. В іншому разі погрожують дефолтом: у серпні 2024-го року спливає відстрочка за платежами.

Такі статті — завжди заказуха.

На що натякають кредитори?

Разюче, але вони згодні майже на мою модель реструктуризації, про яку я неодноразово писав. Це списання 50% боргу та зниження ставки за купоном до 5%. У статті про це прямо не йдеться, але натяки на такий сценарій є: кредитори розраховують на 500 млн дол. процентних платежів на рік. А це, наприклад, списання 10 млрд дол. і 5% за рештою 10 млрд на рік.

Чому кредиторам вигідний такий сценарій? Тоді такі компанії як BlackRock і Pimco отримають річну прибутковість у розмірі до 20%. Космос!

І це тільки за купоном.

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Євробонди — давній головний біль України

Якщо ти купив чужий борг за 20% від номіналу, то ти можеш погодитися на списання 50% номінальної вартості, адже відсоток нараховуватиметься на номінал, що залишився, який однаково буде вдвічі-втричі більшим за вартість боргу під час купівлі.

Тобто списуй 50% і нараховуй відсоток на залишок за номіналом, усе одно отримаєш Х2, Х3 до офіційного відсотка за купоном.

То чому в Україні поки що проти?

Річ у тім, що тут наші хлопці теж купили євробондів Батьківщини. Тільки на відміну від BlackRock, вони не хочуть сидіти в українських євробондах роками, отримуючи свій відсоток. Вони хочуть погашення облігацій за номіналом у 1000 дол./євро, куплених за 200 дол./євро.

Зрубати грошенят, купити костюми з відливом — і в Дубаї.

Ось так на одній прямій зіткнулася стратегічна жадібність і тактична.

А тут ще країни-партнери, яким відтермінували погашення боргу України перед ними до 2027 року й можуть взагалі нічого не повернути.

Тобто платежі за єврооблігаціями на користь приватних кредиторів сплачуватимуться за рахунок зовнішньої допомоги країн-партнерів.

Ось так у глобальному масштабі бюджетні гроші ЄС і США перетікатимуть у кишені приватних інвестиційних фондів. А Україна — як транзитер.

Чим не глобальна корупція?

Свого часу про подібний ефект заміщення писав нобелівський лауреат Джозеф Стігліц на прикладі Пуерто-Ріко, якій виділяли гроші на відновлення після урагану, а вона погашала борги.

Свого часу Franklin Templeton скупив майже 50% українських єврооблігацій взимку 2014-го, коли на вулицях Києва текла кров. Потім "у Франкліна" назвали цю операцію однією з найкращих, найприбутковіших в історії. Ба більше, у грудні 2015-го, взявши під контроль раду кредиторів, вони провели ще й найкращу для себе реструктуризацію боргу України, отримавши на суму списання боргу ВВП-варанти, податок на наше економічне зростання.

Історія повторюється.

Не використали історичного шансу на списання боргу у 2014-му, не використали й зараз.

Не жили заможно, годі й починати: передали наступним поколінням борговий зашморг, державний борг у розмірі майже 90% ВВП.

А будуть і всі 100% за такої стратегії.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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