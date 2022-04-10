Первый с 1918 года дефолт РФ по внешнему долгу практически неизбежен, — СМИ

Дефолт в России может произойти в ближайшие 12 месяцев. Финансовые аналитики оценивают такую вероятность в 90%.

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Первый дефолт России по внешнему долгу с 1917 года представляется практически неизбежным. Вначале Казначейство РФ приостановило выплаты по долговым обязательствам со счетов РФ в американских банках. Затем, когда попытку рассчитаться в валюте заблокировали, РФ нарушила обязательства по двум пакетам облигаций, заплатив инвесторам в рублях, а не в долларах. Об этом сообщает Bloomberg.

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При таких обстоятельствах РФ оказалась в шаге от дефолта, вероятность которого постепенно возрастала с начала активной фазы войны в Украине. Страны Запада ввели санкции в отношении российских банков, компаний и олигархов. Из-за заморозки иностранного резерва Центробанка Россия оказалась отключенной от глобальной финансовой системы. В течение нескольких дней РФ превратилась в самую подсанкционную страну.

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Между двумя дефолтами рф прошло около 24 лет. Чем обернется новый дефолт россии

Международные финансовые аналитики оценивают вероятность дефолта РФ в 90%. Это прогнозируется на ближайшие 12 месяцев. Впрочем, час "Ч" может наступить совсем скоро. 4 апреля Россия попыталась рассчитаться по евробондам на $650 млн в рублях, но эти выплаты не были приняты. После этого настал 30-дневный льготный период, на протяжении которого РФ еще может внести оплату в валюте. Если этого не произойдет, дефолт РФ наступит уже 4 мая.

Рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте до "выборочного дефолта", опасаясь, что из-за санкций Россия не сможет исполнять свои финансовые обязательства.

Лутц Рогмайер, аналитик Capitulum Asset Management, считает, что если РФ не переведет выплаты в долларах владельцам облигаций на протяжении льготного периода — и если на их счета не поступят доллары, это будет означать дефолт.

При определенных обстоятельствах дефолт может продлиться десять лет.

Дефолт 1998 года

В 1998 году у РФ не нашлось средств для исполнения долговых обязательств по государственным краткосрочным облигациям.

Дефолт 1918 года

После революции большевиков в начале прошлого века новое руководство страны отказалось рассчитываться по долговым обязательствам царской России. На то время иностранный долг Российской империи был одним из самых крупных.

Напомним, Минфин РФ намерен добиться разморозки золотовалютных резервов РФ, чтобы погасить внешний долг. В противном случае Кремль намерен проводить выплаты в рублях.